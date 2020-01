Het Zotte Kunstkabinet verlengt Bruegelexpo: “Betreden is als een reis met een teletijdmachine” Wannes Vansina

14 januari 2020

09u59 4 Mechelen Wie er nog niet is geraakt, krijgt langer de tijd om ‘Pieter Bruegel en Mechelen’ te bezoeken. Museum Het Zotte Kunstkabinet verlengt de expo tot en met 1 februari.

De expo belicht de Mechelse roots van de bekende schilder. “Zijn eerste schilderij, nog voor hij was ingeschreven in een schildergilde, maakte hij voor de Sint Rombouts-kathedraal. Hij kon deze bestelling binnenrijven door bemiddeling van zijn Mechelse familie, het voorname schildergeslacht Verhulst”, zegt conservator Jan Op de Beeck.

Die familie woonde in ’t Vliegend Peert in de Sint-Katelijnestraat, nu Het Zotte Kunstkabinet. “Dit monument is het enige historisch gebouw dat nog het origineel interieur heeft bewaard uit de tijd dat Bruegel er over de vloer kwam. Het betreden is als een reis met een ‘teletijdmachine’ naar de tijd van Bruegel.

Op de tentoonstelling hangt geen origineel schilderij van de oude Bruegel maar wel authentiek werk van zijn zoon Pieter Bruegel de Helse naast heel wat originele panelen van tijdgenoten uit de zestiende eeuw.

De expo is telkens geopend op woensdag en zaterdag, van 13.30 tot 17 uur. Een ticket kost 5 euro.