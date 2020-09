Het verhaal van de Mechelse kannibaal ging de hele wereld rond: Zoon (21) stikt in baarmoeder van vermoorde moeder (48)

Mechelen

Het moet één van de gruwelijkste moorden zijn geweest in de recente geschiedenis van Mechelen en ver daarbuiten. Midden december 2008 vermoordde de 21-jarige Mikhail Bolshakov zijn moeder Vera (48). Nadien probeerde hij haar op te eten. Hij stikte in de baarmoeder en belandde in een coma waar hij niet meer zou uit ontwaken. Heel de wereld volgde de feiten op de voet. Lees meer misdaadverhalen in dit dossier.