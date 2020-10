Het Predikheren wint Onroerenderfgoedprijs Wannes Vansina

03 oktober 2020

09u53 0 Mechelen De stad Mechelen heeft vrijdagavond de Onroerenderfgoedprijs 2020 gekregen voor de restauratie van Het Predikheren. Daarnaast kreeg ze ook de publieksprijs voor het project rond de nieuwe stadsbibliotheek. Het levert naast een mooie erkenning ook 15.000 euro op.

De vijfde editie van de prijs stond in het teken van erfgoed dat publiek toegankelijk is. Uit 43 kandidaten nomineerde een externe jury in juli de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle, het Gruuthusemuseum in Brugge en Het Predikheren in Mechelen. In de Dijlestad noemen ze hun bibliotheek graag de mooiste van Europa en dat werd vrijdagavond niet tegengesproken door de jury, die Het Predikheren als winnaar uitkoos.

“Dit project heeft grote architecturale kwaliteiten. De duurzaamheid en tijdloze vormgeving komen nergens in het vaarwater van de historische waarde van het erfgoed. De laagdrempeligheid en het draagvlak bij de bevolking gaven de doorslag om dit project te bekronen”, oordeelt de jury. Het Predikheren is naast bibliotheek ook een culturele hotspot, bar en restaurant.

Het 17de-eeuwse klooster had ruim veertig jaar leeggestaan, nadat het ook nog had gediend als klooster en kazerne. “De Mechelse dienst Monumentenzorg organiseerde een architectuurwedstrijd om het noodlijdende monument om te toveren tot stadsbibliotheek en ontmoetingsplek voor de inwoners van de stad. De opdracht ging naar Korteknie Stuhlmacher architecten, in samenwerking met Callebaut Architecten en Bureau Bouwtechniek”, bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in herinnering.

De minister mocht de prijs overhandigen aan zijn collega in de regering Bart Somers, titelvoerend burgemeester van Mechelen. “De Mechelaar en ikzelf zijn vereerd om deze prijs te mogen ontvangen.” Deze maand nog starten de restauratiewerken aan de naastgelegen Predikherenkerk. “Met hetzelfde enthousiasme en soortgelijke visie voor ogen worden deze werken aangevat. Het zal Het Predikheren nog meer doen schitteren”, belooft het stadsbestuur.