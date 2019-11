Het Predikheren wint architectuuraward Wannes Vansina

15 november 2019

Het Predikheren in Mechelen heeft de ARC19 Interieur Award gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door ‘de Architect’. De jury oordeelde dat het voormalige klooster op vernieuwende en inspirerende wijze weer tot leven is gebracht. Dat door Korteknie Stuhlmacher Architecten met Callebaut Architecten en Bureau Bouwtechniek. “De gevoelige en fijnzinnige aanpak van de architect vormt een precedent voor toekomstige transformatie- en restauratieprojecten. De unieke en ontroerende sfeer van het vervallen monument is leidend in de beleving van het gebouw. Het project is een onbedoeld kunstwerk”, aldus de organisatie. Het Predikheren opende eind augustus de deuren.