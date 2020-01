Het Predikheren verlengt expo ‘Reizen doorheen de tijd’ Wannes Vansina

Het Predikheren in Mechelen verlengt de expo ‘Reizen doorheen de tijd’. De vrij toegankelijke tentoonstelling in de pandgang zou vandaag vrijdag aflopen, maar krijgt dus nog een verlengstuk tot 25 maart. De expo belicht aan de hand van foto’s en verhalen uit het Stadsarchief hoe mensen eeuwen geleden reisden. “De reisverhalen geven een unieke inkijk in het toerisme in en vanuit Mechelen door de eeuwen heen”, zegt Toerismeschepen Björn Siffer. “Deze stukken zijn te mooi om in een archiefkast te laten liggen. Daarom is de expo ook een manier om Mechelaars warm te maken voor erfgoed en om te laten weten dat ze altijd in het Stadsarchief terecht kunnen om oude foto’s, documenten en verhalen te bekijken.” Vanaf april komt er een installatie over de geschiedenis van het voormalig predikherenklooster en de Mechelse predikheren.