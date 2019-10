Het Predikheren rondt kaap 50.000 bezoekers Wannes Vansina

16 oktober 2019

09u28 0 Mechelen 50.000 bezoekers hebben Het Predikheren bezocht sinds de opening op 31 augustus van het nieuwe bibliotheekgebouw. De stad schrijft het succes toe aan de polyvalente functie.

“We hadden gehoopt op 100.000 bezoekers tegen eind december, dus met 50.000 bezoekers op anderhalve maand tijd lijkt het de goede richting uit te gaan”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer. “Het is een verdubbeling van het aantal bezoekers in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft vermoedelijk te maken met de belevingswaarde die Het Predikheren met zich meebrengt. Het is niet alleen dé culturele hotspot van Mechelen, maar ook een belangrijke ontmoetingsplek.”

Niet alleen kunnen er boeken worden ontleend, er kan ook in stilte gestudeerd of gewerkt worden en er vinden regelmatig activiteiten plaats. Andere bezoekers komen dan weer gewoon de sfeer opsnuiven of iets drinken in Barbib. De gasten van restaurant Tinèlle werden niet meegerekend bij het totale bezoekersaantal, wel de bezoekers van de intussen al 168 keer gebruikte meeting rooms.

Ook het aantal nieuwe leden of abonnementsverlengingen is verdubbeld tegenover dezelfde periode vorig jaar. In september 2018 werd er 315 keer lidgeld betaald, in september 2019 gebeurde dat 634 keer. Daarnaast stelt de bibliotheek vast dat er een vijfde meer ontleningen zijn: van 25.127 ontleende materialen in september 2018 naar 30.544 in september 2019.