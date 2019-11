Het Predikheren ontsluit exclusieve jazzplaten tijdens Vinyl Sundays Wannes Vansina

21 november 2019

11u33 0 Mechelen Nu zondag vindt in Het Predikheren in Mechelen de eerste editie plaats van de Vinyl Sundays. Met het evenement zet de bibliotheek haar rijke jazzcollectie in de kijker.

De bibliotheek beschikt over 6.000 jazzplaten van eind jaren 50 tot begin jaren 90. Een deel van de platencollectie is gewoon voor het publiek beschikbaar op de zolder van Het Predikheren. Bezoekers kunnen zelf een plaatje opleggen of een plaatje uitlenen voor thuis. Maar veel elpees zijn ware collectors items en worden niet meer ontleend.

Op vijf zondagen in het jaar mogen deejays en jazzfanaten met de collectie aan de slag. “Vinyl Sundays is gegroeid uit de gezamenlijke ambitie om artistiek aanbod en de collectie van de bib te connecteren. Niet veel mensen weten dat de bibliotheek zo’n rijke platencollectie heeft. Daarom willen we ze delen met zo veel mogelijk Mechelaars en jazzliefhebbers van buitenaf”, zegt cultuurschepen Björn Siffer.

Nu zondag zal de artistiek directeur van de Ancienne Belgique in de collectie grasduinen. De sessie is reeds volzet, maar op 8 december (met Lien Steppe), 9 februari (Joris Preckler) en 29 maart (Jan de Smet) krijgen liefhebbers een herkansing. Inkom is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan aan de balie van Het Predikheren of via de website van Cultuurcentrum Mechelen.

Vleeshalle

Plantenfans die er zondag niet meer bij kunnen zijn, vinden mogelijk wel hun gading in de Vleeshalle. Daar vindt zondag vanaf 11 uur een platenbeurs plaats. In samenwerking met LUNAR komen er standjes in heel de hal. Het aanbod varieert van The Beatles tot Taylor Swift.