Het Predikheren maakt kans op Onroerenderfgoedprijs Wannes Vansina

29 juli 2020

15u07 0

Het Predikheren maakt kans op de jaarlijkse Onroerenderfgoedprijs. De jury selecteerde de nieuwe Mechelse stadsbibliotheek samen met het Gruuthusemuseum in Brugge en de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle. Het gaat telkens op publiek toegankelijke gebouwen, wat ook het thema is van de prijs. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarbovenop een bedrag van 12.500 euro. Naast de juryprijs maken de laureaten ook kans op de publieksprijs. Stemmen kan via onroerenderfgoedprijs.be. De winnaar wordt op vrijdag 2 oktober 2020 bekendgemaakt door Vlaams minister Matthias Diependaele.