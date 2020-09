Het KUNSTUUR verwelkomt 15.000ste bezoeker Wannes Vansina

03 september 2020

17u52 0 Mechelen Corona of niet, Het KUNSTUUR blijft bezoekers trekken. De exporuimte van Hans en Joost Bourlon in de schaduw van de Sint-Romboutskathedraal mocht zopas de 15.000ste bezoeker verwelkomen.

Het KUNSTUUR opende op 22 november met een uniek concept. Schilderijen van onder meer Rik Wouters, Constant Permeke en James Ensor worden gekoppeld aan persoonlijke verhalen van BV’s als Goedele Liekens, Tom Boonen en Mark Uytterhoeven.

Ten gevolge van corona ging het museum dicht, om op 18 mei als eerste in Mechelen weer te heropenen met een ‘anderhalve meter-fanfare’. “Bezoeken gebeurden exclusief per bubbel, met mondmasker”, vertellen de broers.

Dat viel duidelijk in de smaak. “Dit heeft zich vertaald in volgeboekte tijdssloten en bezoekers die we hebben moeten weigeren om de gemaakte beloftes te houden. Sinds 1 september laten we maximaal 5 bezoekers per tijdsslot toe en de reservaties voor september komen vlot binnen.”

De 15.000ste bezoeker was Elisabeth Bruynooghe uit Anzegem, studente in Leuven. Zij bezocht met haar moeder en oma de expo in het kader van een daguitstap.