Het KUNSTUUR verlengt expo tot 31 januari: “Nog veel vraag” Wannes Vansina

17 september 2020

11u08 1 Mechelen De eerste expo van het eind vorig jaar geopende Het KUNSTUUR in de Heilige Geestkapel in Mechelen wordt verlengd tot 31 januari.

De expositieruimte door Joost en Hans Bourlon is een groot succes. “We merken dagelijks dat er nog veel vraag is, van mensen die Het KUNSTUUR nog niet hebben kunnen bezoeken door de coronasluiting in het voorjaar, en natuurlijk ook wegens de beperking die we zelf hebben opgelegd aan het aantal bezoekers, zodat we elk bezoek extra coronaveilig kunnen houden”, verklaren de broers. Eerder deze maand verwelkomde het museum nog de 15.000ste bezoeker.

In het KUNSTUUR geven BV’s als Pascale Naessens, Jozef De Kesel en Gert Verhulst persoonlijke commentaar bij werken van onder meer Gustave Van de Woestijne, Rik Wouters en Constant Permeke.