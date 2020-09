Het KUNSTUUR genomineerd voor internationale prijs Wannes Vansina

29 september 2020

Het KUNSTUUR in de Heilige Geestkapel en het aanpalende Heilige Geesthuis in Mechelen is genomineerd voor een internationale prijs: de AV Awards. Deze zijn al twintig jaar dé referentie en worden internationaal gezien als de benchmark voor professionele toepassingen in de audiovisuele sector. De exporuimte van de broers Joost en Hans Bourlon werd genomineerd in de categorie ‘themed entertainment and attractions project of the year’. Het KUNSTUUR neemt het op tegen projecten uit onder meer Washington, Europa Park en Shanghai. De AV Awards worden uitgereikt op 20 november in Londen. De eerste en huidige tentoonstelling in Het KUNSTUUR werd recent verlengd tot 31 januari.