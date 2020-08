Het Anker start steunactie voor verenigingsleven: “Kunnen clubkas spijzen met minstens duizend euro” Wannes Vansina

14 augustus 2020

17u27 2 Mechelen Brouwerij Het Anker start met een actie om Mechelse verenigingen te ondersteunen. Ze verkoopt met korting gepersonaliseerde bierkistjes om hen toe te laten de clubkas te spijzen met minstens duizend euro.

De brouwerij zorgt voor houten geschenkkistjes met de gekende Gouden Carolus-bieren met daarop het logo van de vereniging, vzw of club. Dat aan een “bijzondere kortingsprijs” die de vereniging in staat stelt om per verkocht kistje 10 euro winst te maken.

“De brouwerij is ook sterk geraakt in haar activiteiten door de huidige Covid-situatie, maar in tijden van nood kent men z’n vrienden. We hopen dat dit initiatief een ondersteuning mag betekenen voor allerhande Mechelse verenigingen die momenteel ook moeilijke tijden beleven. Gezien veel geplande activiteiten ten voordele van de club momenteel niet kunnen doorgaan, hopen we dat broodnodige steuntje in de rug op deze manier te kunnen geven”, zegt eigenaar Charles Leclef.

Maneblusser-blikjes

Eerder dit jaar bood Brouwerij Het Anker aan de Mechelse handelaars gratis Maneblusser-blikjes aan bij de heropening van de handelszaken in de binnenstad en werden er voor horecazaken ook specifieke maatregelen genomen ter ondersteuning van hun heropening begin juni.

De steunactie loopt tot 15 september. Verenigingen moeten minimum 96 kistjes afnemen. Meer info op ankr.be/steun-mechelse-verenigingen.