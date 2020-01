Het Anker heropent Thien Gheboden: “Klant kiest zelf hoeveel hij betaalt” Wannes Vansina

16 januari 2020

16u30 0 Mechelen Bepaal zelf hoeveel je betaalt. Dat is het opvallende concept van een nieuwe brasserie die brouwerij Het Anker opent aan de voet van de Sint-Romboutstoren.

Het vroegere Thien Gheboden op de Wollemarkt staat al jaren leeg. Daar komt in het najaar verandering in. Eigenaar Het Anker plant er ‘een leuk brasserie-concept waarbij de Mechelse bieren uiteraard niet mogen ontbreken’.

En waarbij de klant zelf bepaalt hoeveel hij betaalt. Op die manier wil Het Anker iedereen de kans geven om op restaurant te gaan. “Klanten krijgen de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel ze voor een restaurantbezoek over hebben”, vertelt Charles Leclef.

“Je betaalt zoveel als je het eten en de hele omkadering zelf waard vindt. Of je nu tussen twee jobs zit of net loonsopslag hebt gekregen, met één vriend of met de hele familie komt eten, de beleving van je avondje uit is het belangrijkste”, vervolgt hij.

Rendabel

“Natuurlijk blijft de brouwerij een commercieel bedrijf en moet de zaak rendabel zijn. Dit belet echter niet dat we een sterke sociale dimensie op een discrete manier kunnen toevoegen.”

Momenteel zoekt Het Anker een uitbater om het restaurant op te starten. “We willen de brasserie weer nieuw leven inblazen: het moet een plek worden waar iedereen wíl en kán komen”, aldus Leclef. Kandidaten kunnen contact opnemen via william@hetanker.be.

Links en rechts

Ook de panden links en recht staat al lang leeg, maar echt schot in de zaak lijkt er daar niet te komen. “We zijn volop met architecten bezig”, zegt Jos De Wael van logistiek bedrijf ODTH. Een timing, laat staan een concept, is er nog niet.