Het Anker dingt naar Prijs Ondernemen 2019 Wannes Vansina

14 juni 2019

08u25 0 Mechelen Brouwerij Het Anker in Mechelen dingt dit jaar samen met acht andere bedrijven mee naar de Prijs Ondernemen 2019.

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen verraste eigenaar Charles Leclef met het nieuws. Het zou zogezegd een interview krijgen in het magazine ‘Ondernemers’, maar werd in de plaats daarvan verrast met een award. “Ze hebben mij mooi liggen”, lacht Leclef. “Ik zal deze award zeker tonen aan heel de groep. Want alleen zijn we niets. De award krijgt zeker een mooie plek in onze zaak.”

De Prijs Ondernemen beloont bedrijven met een bijzondere verdienste. Het Anker zal Voka Lokaal Mechelen vertegenwoordigen. Vanaf 20 juni tot en met 6 september kan iedereen zijn stem uitbrengen op de website van Voka. De drie bedrijven met de meeste stemmen mogen naar de finale. Meer informatie op www.voka.be/nieuws/wint-jouw-bedrijf-de-prijs-ondernemen-2019.

Beer Awards

Voor Het Anker – dat niet alleen een brouwerij, maar ook een restaurant, hotel en whiskystokerij heeft - is 2019 al een mooi jaar. Op de Beer Awards werd de Gouden Carolus Whisky Infused voor het tweede jaar op rij tot beste bier verkozen. Het Anker werd ook laureaat van het jaar en Charles Leclef werd uitgeroepen tot persoon van het jaar.