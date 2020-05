Heropening skatepark verloopt gedisciplineerd Wannes Vansina

20 mei 2020

17u52 0 Mechelen “Eindelijk!” Skaters beleefden vandaag een hoogdagje. Voortaan kunnen ze voor hun geliefde hobby opnieuw terecht op het skatepark op Transit M in Mechelen.

De heropening leidde gelukkig niet tot een grote stormloop, stelde onder meer ook de politie vast. Vooraf was ook opgeroepen om gespreid te komen. In de bowl zijn immers maar 20 skaters toegelaten, dus moet er gewerkt worden met inschrijvingen ter plaatse. Zaalwachters en mobiele jeugdwerkers leidden alles in goede banen. “Alles verloopt heel vlot”, stelt ook sportschepen Abdrahman Labsir vast. Het ter plaatse inschrijven is wel vervelend. “We zijn een online tool aan het bekijken. Niet alleen voor het skatepark, ook voor de sportpleintjes en mogelijk ook cultuur.”