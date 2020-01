Herontwikkeling Keerdok start met afbraak loods Wannes Vansina

16 januari 2020

09u01 0 Mechelen De herontwikkeling van de Keerdoksite in Mechelen gaat deze week van start met de afbraak van een loods van Inter-Beton.

De West-Vlaamse projectontwikkelaar Global Estate Group breekt een van de loodsen af om plaats te maken voor een brug die later dit jaar de Afleidingsdijle zal overspannen. In een later stadium wordt de nog operationele Inter-Beton fabriek volledig afgebroken – de milieuvergunning loopt nog tot eind 2021.

In de plaats komt een autoluwe site met twee gebouwen met 54 appartementen van gemiddeld 100m² bovenop een ondergrondse parkeergarage. De bouw moet starten in het najaar van 2022.

Naast de twee appartementsgebouwen komt er een stadspark van ongeveer één hectare groot. De stad Mechelen maakt dit jaar samen met ontwerper Okra werk van het ontwerp.