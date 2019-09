Hergebruikparkwachter redt spullen van afvalcontainer Wannes Vansina

27 september 2019

14u56

Ivarem en Ecoso hebben vrijdag de hergebruikparkwachter voorgesteld. Dat is een medewerker die op de recyclageparken in Mechelen Noord, Muizen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek moet voorkomen dat nog herbruikbare spullen in de afvalcontainers belanden. Hij of zij zal bezoekers aanspreken en samen met hen bekijken of ze dingen bij zich hebben die nog kunnen worden verkocht in de kringwinkels van Ecoso. Omgekeerd kunnen bezoekers bij de hergebruikparkwachter terecht met vragen. Doel van de wachters is meer herbruikbare materialen in de kringloopcontainer te krijgen en zo meer sociale tewerkstelling te creëren. Tot nog toe zamelden de wachters vooral boeken, huisraad en textiel in.