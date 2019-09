Heraanleg Douaneplein gaat donderdag nieuwe fase in: in elke richting nog maar één rijstrook Wannes Vansina

09 september 2019

15u26 0 Mechelen De heraanleg van de N15 ter hoogte van het Douaneplein gaat donderdag een nieuwe fase in. Vanaf dat moment tot het einde van de maand krijgen bestuurders in elke richting nog maar één rijstrook ter beschikking. Voetgangers en fietsers moeten langs de kant van het bioscoopcomplex blijven.

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging wordt gewerkt aan de aansluiting van de nieuwe Tangent op de N15. De komende weken moeten heel wat nutsleidingen worden verlegd. “Een van die leidingen dwarst de N15. In plaats van deze weg helemaal af te sluiten, opteert men voor een gefaseerde uitvoering, waardoor het verkeer nog wel doorgang krijgt, maar wel gehinderd wordt”, meldt communicatiecoördinator Rudy Van Camp.

Vanaf donderdag moet ook het verkeer dat de stad uitrijdt over slechts een rijstrook passeren. Dat tot het einde van de maand. Voor het inwaartse verkeer was dat al het geval. In een eerste fase rijdt men aan de kant van het bioscoopcomplex, in een tweede fase aan de kant van de Nekkerhal. Daarbij geldt een snelheidsbeperking tot 50 km/u. Fietsers en voetgangers moeten in dezelfde periode aan de kant van het bioscoopcomplex blijven, of ze nu richting Mechelen of richting Bonheiden willen.

De werkzaamheden zullen nog een jaar of twee in beslag nemen. Weggebruikers zullen in die periode wel vaker geconfronteerd worden met wisselende verkeersregelingen.