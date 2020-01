Helft deelnemers horeca-opleiding heeft meteen werk Wannes Vansina

20 januari 2020

14u03 0 Mechelen In restaurant Cosma in Mechelen vond maandag een afstudeermoment plaats voor de deelnemers aan een nieuwe opleiding tot keukenmedewerker. De helft van de tien cursisten heeft al een job.

De opleiding voor werkzoekenden tot keukenmedewerker of hulpkok is het resultaat van een samenwerking tussen CVO LBC Mechelen (het vroegere CVO TSM) , de sectorale vormingsorganisatie Horeca Forma en VDAB. Maandag studeerden tien cursisten af.

Ze hebben acht weken collectieve lessen in koude en warme gerechten en desserts achter de kiezen. Nadien konden de cursisten hun individueel leertraject verder zetten gedurende zes weken in de keuken van een Mechels restaurant. Anderstalige deelnemers kregen bijkomend gerichte lessen Nederlands en leerondersteuning.

Vijf van de tien deelnemers is intussen niet werkzoekend meer. De helft van de cursisten kan aan de slag op hun stageplaats. Het aantal moeilijk in te vullen vacatures in de horecasector stijgt immers, meteen ook de reden waarom de cursus werd georganiseerd.