Helena Wyckaert speelt de nationale Padel Masters: “Ik mik volledig op 2021” Werner Thys

17 september 2020

12u16 0 Mechelen Ook voor onze beste Belgische padelspeelster Helena Wyckaert zorgde corona voor een volledige ommezwaai van haar seizoen. De meeste toernooien om de World Padel Tour in Spanje sneuvelden en van uitvalsbasis Madrid ging het voor Wyckaert terug naar België. Voordeel: ze valt dit weekend te bewonderen op de Padel Masters op Ter Eiken in Edegem.

Momenteel staat Helena Wyckaert (26) op de 58ste plaats op de wereldranglijst bij de vrouwen. “Vorig seizoen stond ik nog 55ste, maar door een vroege nederlaag op het toernooi van Marbella in maart verloor ik drie plaatsen”, zegt Wyckaert. “Ik kwam daar licht geblesseerd toe, die nederlaag was dus geen verrassing.”

In normale omstandigheden betekende het toernooi van Marbella de start van een lang internationaal World Padel Tour-circuit voor Wyckaert, maar toen kwam corona. “Alvorens terug te keren naar België zat ik einde maart eerst vijftien dagen opgesloten in quarantaine in Madrid”, vertelt Wyckaert. “In juni stonden er dan in Madrid terug drie toernooien achter gesloten deuren op de affiche. Jammer genoeg kon ik aan het tweede toernooi niet deelnemen omdat mijn dubbelpartner met iemand in contact kwam die besmet was. Na toernooi drie kwam ik terug naar België. Er staan momenteel wel wat internationale toernooien op het programma, maar ik wil geen risico’s nemen. Spanje kleurt trouwens bijna volledig rood. Door een aanpassing van het rankingsysteem begin ik in 2021 sowieso met de rangschikking die ik momenteel heb. Ik mik dus volledig op volgend jaar.”

“Er zijn beloften op komst”

Wyckaert gaf de voorbije weken in ons land les op Padelclub Ter Eiken en speelde ook enkele toernooien om de Padeltour. “Ik geef voornamelijk les aan tennissers die padel willen proberen en aan jonge beloften”, zegt Wyckaert. “Die tennissers hebben wel de techniek, maar kunnen voor de specifieke padelslagen wel een les gebruiken (lacht). Het is vooral verheugend om vast te stellen dat er in de leeftijdsreeks tot veertien jaar enkele sterke padelspelers rondlopen. Die jongens winnen geregeld op P250-toernooien van volwassen mannen. Het voordeel is dat zij al op jonge leeftijd met de juiste techniek spelen. In die spelers zit alleszins toekomst.”

“Norman lobben was geen goed idee”

Met Thomas Deschamps speelde Wyckaert recent twee toernooien in de reeks dubbel mannen. Op Grand Slam Tienen werd het toernooiwinst in de reeks P750 en op Park Ronse – een P1000-toernooi – werd na één keer winst en twee nipte verlieswedstrijden de poulefase niet overleefd. “Ik ben zeker tevreden met die prestaties”, zegt Wyckaert. “Als je in een mannenreeks speelt maakt kracht het grote verschil. Ik moet het dan van ‘mijn padel’ hebben en me in verdediging goed verweren. Dick Norman heb ik trouwens twee keer proberen te lobben, maar dat bleek niet het beste idee (lacht).”

Met Boeykens: eerste toernooi, eerste zege

Tijdens de eerste week van september speelde Wyckaert dan aan de zijde van Elyne Boeykens dubbel vrouwen P500 op het toernooi van Ter Eiken. De inzet was duidelijk: het toernooi moést gewonnen worden om dit weekend te mogen deelnemen aan de Padel Masters. Wyckaert en Boeykens slaagden in hun opzet. In finale werd het 6-4, 6-1 tegen Elke Clijsters en Nathalie Van den Broeck. “Het was ons eerste toernooi samen”, aldus Wyckaert. “Normaal speelt Elyne met mijn zus Babette, maar die werd geopereerd aan de schouder. Elyne stond in tennis nummer 297 op de wereldranglijst en haar volleys zijn echt top. In verdediging kan er nog bijgeschaafd worden. Ze heeft nog heel veel marge en kan in padel echt wel ver geraken. Het is enorm leuk dat we nu de Masters mogen spelen.”

Internationaal mikt Wyckaert dus volledig op 2021. “Ik voel dat er nog progressie is en wil volgend jaar weer de World Padel Tour op”, besluit ze. “Ik wil mijn doel niet té hoog stellen en mik op een veertigste plaats op de wereldranglijst. Later zou ik graag in België iets rond padel opbouwen. De sport groeit hier zo hard. Er zijn echt veel mogelijkheden.”