Hele buurt komt samen en zingt You’ll Never Walk Alone: “Hartverwarmend in sombere tijden” Tim Van Der Zeypen

28 maart 2020

21u20 0 Mechelen Verschillende buurtbewoners van de Kadodderstraat komen al een hele week om 20.00 uur ‘s avonds naar buiten om hun solidariteit te tonen aan de zorgsector. “Maar ook om iedereen een hart onder de riem te steken”, vertelt initiatiefnemer Kurt Verrijt.

Niet enkel met een applaus maar ook met de gekende meezinger van Gerry & the Pacemakers: You’ll Never Walk Alone. “Eerst was het één buur, daarna twee en inmiddels een zevental”, gaat Kurt verder. “De hele buurt doet dus mee. Inmiddels groeide het initiatief niet enkel in het aantal deelnemers maar de hele buurt zwaait nu ook met lichtjes waardoor het nog mooier is geworden.”

Het lied en het applaus zijn niet het enige teken van solidariteit in de straat. “Er hangen verschillende witte lakens uit en er werden krijtberichten van steun achtergelaten op de rijbaan en het trottoir”, zegt Kurt nog. “Sinds kort duiken er voor de vensters ook steeds meer beren op.” Voorlopig denkt de initiatiefnemer nog niet meteen aan stoppen. Naar eigen zeggen wil hij het ‘meezingmoment’ nog de hele lockdown verderzetten.

“Het toont de samenhorigheid van de buurt aan. Iedereen is ook dol enthousiast”, besluit Kurt. “Na de lockdown wil ik dit gevoel blijven behouden. Daarom denk ik eraan om een buurtfeest te organiseren. Zodat iedereen elkaar nog beter kan leren kennen.”