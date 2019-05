Héél nipt: Autobestuurder moet slalommen langs slagbomen om aanstormende trein te ontwijken Tim Van der Zeypen

21 mei 2019

10u00 2 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft een autobestuurder beboet omdat hij tijdens de file op de spooroverweg in de Bankstraat in Hombeek stond. Hij veroorzaakte ei zo na een aanrijding met een passagierstrein. Tijdens dezelfde actie beboette de politie nog zeven andere chauffeurs.

De politie voerde dergelijke controleacties al eerder uit in het verleden, maar herhaalde de actie maandagvoormiddag. Elke autobestuurder die aan de spooroverweg in Hombeek de rode knipperlichten, het belsignaal of de slagbomen negeerde, kreeg een proces-verbaal. “Het was bedroevend om vast te stellen hoeveel bestuurders er gevaarlijke risico’s namen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “In totaal werden er acht chauffeurs beboet. Zij blokkeerden allen de overweg door het volgen van de aanwezige file. De wegcode is volgens de politiezone nochtans duidelijk. Chauffeurs mogen de overweg niet oprijden als hij niet volledig vrij is.”

Bijna-aanrijding

Alle acht chauffeurs kregen een boete van 58 euro. Onder hen twee truckers en zes autobestuurders. Een autobestuurder blokkeerde de overweg op het moment dat het belsignaal in werking trad en de slagbomen naar beneden kwamen. “Omwille van de file kon de man niet meer vooruit, noch achteruit met zijn voertuig”, aldus Van de Sande. “Hij wist op het nippertje een ongeval te voorkomen door al slalommend tussen de barelen de overweg te verlaten. Enkele seconden later reed een volle passagierstrein voorbij.”

Gsm achter het stuur

Tijdens de controleactie merkte de politie ook nog zeventien chauffeurs op die gebruik maakte van hun gsm tijdens het rijden. Zij kregen alle zeventien een boete van 116 euro. Tot slot droegen veertien chauffeurs geen veiligheidsgordel. Ook tegen hen werd er een proces-verbaal opgesteld. “Met deze controle willen we bestuurders niet enkel verbaliseren, maar vooral sensibiliseren de verkeersregels strikt na te leven. Weggebruikers moeten er zich van bewust zijn dat een inbreuk op een overweg kan leiden tot ernstige verkeersongevallen”, voegt korpschef Yves Bogaerts nog toe. De actie zal ook in de toekomst nog uitgevoerd worden.