Hechtingen, gebroken neus, gebroken oogkas en zenuwletsel. Gewelddadig spel ontsiert waterpolowedstrijd, twee spelers moeten naar de spoedafdeling Tim Van der Zeypen

02 december 2019

19u20 2 Mechelen Twee spelers van waterpoloteam Mechelen Pirates zijn tijdens hun wedstrijd tegen de Moeskroen Dolphins afgelopen weekend afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gevolg van een gewelddadige spel van één van de spelers van de tegenpartij. Bij de politie werd er intussen een klacht ingediend. De club zelf overweegt verdere stappen bij de zwembond.

De wedstrijd tussen beide ploegen was er meteen één op het scherpst van de snee. De inzet? Een tweede plaats in de Waterpolo Superleague. Maar toen Mechelen (op dat moment derde in de rangschikking, red.) op voorsprong zat, werd de sfeer grimmiger. Eén van de spelers van Moeskroen keerde zich tegen twee spelers.

Andres D’hooghe moest vijf kniestoten incasseren in het aangezicht. “Met als resultaat vijf hechtingen”, doet ander slachtoffer William Wittevrongel (32) het verhaal. “Zelf liep ik een gebroken oogkas en gebroken neus op. Er werd ook nog een zenuw geraakt waardoor een deel van mijn aangezicht gevoelloos is.”

Spoed

Beide fieldplayers moesten al bloedend het zwembad verlaten en werden afgevoerd naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Maar de wedstrijd werd niet stilgelegd. Meer zelfs. We moesten het zwembad van de scheidsrechter zo snel mogelijk verlaten”, zucht William. “En die speler? Die werd nog niet eens aangesproken. Laat staan dat hij uit het bad werd gestuurd.”

William hoopt nu zo snel mogelijk op een reactie van de Belgische Zwembod, Moeskroen en/of van de bewuste waterpolospeler. “Ik speel al 21 jaar lang waterpolo en dit heb ik nog nooit gezien of meegemaakt”, klinkt het nog. “Het is dan wel een contactsport, maar dergelijke agressie gaat erover. Zoiets frappant heb ik nog nooit meegemaakt.”

Klacht

In de loop van maandag werd er klacht ingediend bij de lokale politie voor slagen en verwondingen. Voor de spelers zelfs start de revalidatie. “Ik mag al zeker negen dagen niet gaan werken en moet de komende dagen op bezoek bij verschillende specialisten en dokters”, gaat William verder. “Ik kan hierdoor negen dagen niet gaan werken en mag zelfs mijn eigen dochter niet meer oppakken omdat ik geen druk mag zetten.”

Naast de privégevolgen, zorgen de zware blessures ook voor problemen op sportief vlak. “Ik ga niet enkel de wedstrijden missen van mijn ploeg, maar verder mis ik ook nog enkele interlands met België en een trainingsstage”, zucht William. Zijn club bekijkt nu ook welke stappen ze nog kan ondernemen en overweegt een klacht bij de Belgische Zwembond (KBzb).

Rotte appel

“De rotte appel moet eruit”, luidt het. Of het voorval afgelopen zaterdag William heeft beïnvloed voor de toekomst, daar is de dertiger duidelijk over. “Het heeft me niet afgeschrikt en van zodra ik kan, wil ik terug beginnen spelen, maar het neemt niet weg dat ik gedegouteerd ben”, besluit William.

Mechelen Pirates verloor de wedstrijd uiteindelijk met 9-11 tegen Moeskroen. Al zal vooral het niet-sportieve blijven hangen bij de Mechelse waterpoloploeg.