Hawaïaans eethuis opent op IJzerenleen: “Willen met poké bowl de wereld veroveren” Wannes Vansina

16 januari 2020

17u11 12 Mechelen De IJzerenleen in Mechelen lijkt woensdag een stukje naar het zuiden opgeschoven. Hawaiian Poké Bowl opende een eethuis waar voorheen Keurslager gevestigd was.

Hawaiian Poké Bowl opende in 2017 een eerste restaurant in Antwerpen. Sindsdien kwamen er nog twee bij in de Koekenstad en eentje in Hasselt en Leuven. “We waren op zoek naar gezonde fastfood en bleven op onze honger zitten. In Hawaï leerden we de poké bowl kennen”, vertelt Emilio Cunaj.

Stel zelf samen

Een poké bowl is een traditioneel Hawaïaans gerecht geserveerd in een kom. Het bestaat voornamelijk uit rijst, groenten en gemarineerde rauwe vis, al kan je dat laatste ook vervangen door tofu of vlees. Bij Hawaiian Poké Bowl doe je in elk geval je zin en stel je je kom zelf samen.

Bedoeling was al eerder te openen, maar volgens Emilio Cunaj lukte dat niet omdat Mechelen strengere eisen stelde op vlak van brandveiligheid en administratie dan Antwerpen. “Mechelaars zijn heel vaak aan het raam komen kijken. Ze hebben naar onze komst uitgekeken.”

Dansers

Hawaiian Poké Bowl is elke dag geopend van 10 tot 23 uur (de keuken tot 22 uur) en laat de gerechten ook aan huis leveren. Het krijgt nog een terras, mét palmbomen, op de IJzerenleen.

“Op Valentijnsdag en andere speciale dagen plannen we altijd iets speciaals. We laten bijvoorbeeld dansers komen of organiseren een gitaaroptreden”, geeft Cunaj nog mee.

Meer info op hawaiianpokebowl.be.