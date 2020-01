Hasj aangetroffen in cel van negentienjarige gedetineerde TVDZM

28 januari 2020

16u50 0

Tijdens een huiszoeking in de cel van een negentienjarige gedetineerde uit Lier werd er vijftien gram hasj aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen. De huiszoeking vond plaats in de gevangenis van Mechelen. Waarom de tiener in de cel zit, is niet bekend. Het onderzoek naar de aangetroffen drugs wordt nu verder gezet. Zo zal er onder meer worden onderzocht of de aangetroffen drugs voor eigen gebruik is of dat de drugs werd gebruikt om te dealen in de gevangenis. Binnenkort zal de negentienjarige zich hiervoor moeten gaan verantwoorden voor de correctionele rechter in Mechelen. Hij riskeert daarnaast ook nog een sanctie van de gevangenisdirectie.