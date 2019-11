Hardleerse drugsdealer moet 18 maanden naar cel Wannes Vansina

06 november 2019

De rechtbank heeft een man uit Mechelen veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en een boete van 8.000 euro voor drugshandel. De man liep op 15 mei tegen de lamp toen de politie van Beringen hem over de weg zag zwalpen. In zijn voertuig werden 1.000 XTC-pillen aangetroffen. Bij een huiszoeking werden vervolgens cocaïne, cannabis en verschillende gsm-toestellen gevonden. Zijn voertuig werd door de rechtbank verbeurd verklaard. Het was al de tweede keer dan de man veroordeeld werd voor drugshandel. “Ik heb de verkeerde beslissing gemaakt om terug te gaan dealen, maar ik had dringend geld nodig en zag geen andere mogelijkheid dan terug te gaan dealen”, luidt zijn verklaring.