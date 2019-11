Hardleerse bestuurder onder invloed vlucht weg in doodlopende straat Wannes Vansina

11 november 2019

10u35 0 Mechelen De lokale politie Mechelen/Willebroek heeft afgelopen weekend een bestuurder opgepakt nadat deze bijna frontaal op een interceptievoertuig botste. De politie trok zijn rijbewijs in, waarop hij prompt weer instapte en wegvluchtte in … een doodlopende straat.

De bestuurder reed veel te snel in de Nekkerspoelstraat (Mechelen) toen hij bij een inhaalmanoeuvre bijna frontaal op een politievoertuig botste dat uit de tegenovergestelde richting kwam. De agenten moesten vol in de remmen om een aanrijding te vermijden.

“Betrokkene werd overgebracht naar ons wodca-controledispositief aan de N15 . Aldaar bleek dat hij 1,6 gram pro mille alcohol in zijn bloed had. Hij legde tevens een positieve speekseltest af wegens het gebruik van amfetamine”, aldus de politie.

Betrokkene werd uitgelegd dat hij vijftien dagen niet mocht rijden, maar dat drong duidelijk niet door. Hij kende het procedé nochtans, want op 20 juni werd hij ook al eens betrapt op drugs in het verkeer. De bestuurder stapte weer in zijn wagen en vluchtte weg in de doodlopende Plattebeekstraat. “Hij krijgt nu een extra proces-verbaal wegens het sturen tijdens een periode van onmiddellijke intrekking rijbewijs. De auto die hij bestuurde – niet eens zijn voertuig – werd geïmmobiliseerd.”

Zeven joints

Hij was niet de enige die het bont maakte op de weg. Bij controles in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag controleerde de politie op diverse locaties in Mechelen en Willebroek 996 bestuurders. 21 bestuurders testten positief: 17 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 3 wegens drugs in het verkeer en 1 wegens beide.

Een bestuurder gaf spontaan toe die avond twee lijntjes coke te hebben gesnoven en twee joints te hebben gerookt, een andere deed ‘beter’ en sprak van zeven joints. Op de Dendermondsesteenweg (Willebroek) weigerde een bestuurder te stoppen. Hij werd op de A12 onderschept. Hij had 2,1 gram pro mille alcohol in zijn bloed.