Hardleerse bestuurder loopt opnieuw tegen de lamp bij WODCA-controle Tim Van Der Zeypen

24 augustus 2020

09u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend 817 bestuurders gecontroleerd tijdens verschillende WODCA-controles. 35 van hen liepen tegen de lamp. Een van hen was bijzonder hardleers. Hij verloor twee maanden geleden ook al een keer zijn rijbewijs voor vijftien dagen.

“Hij testte destijds, net zoals nu, positief op het gebruik van drugs”, verduidelijkt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Deze keer was hij onder invloed van cocaïne. Hij had blijkbaar ook te veel gedronken. Volgens onze ademtest had de chauffeur 1,8 promille alcohol in zijn bloed.”

Het rijbewijs werd opnieuw in beslag genomen voor vijftien dagen. Hetzelfde gebeurde nog bij drie andere autobestuurders. Ze waren beiden onder invloed van cannabis. Een ervan gaf onmiddellijk toe dat zij dagelijks een joint rookt.

Joint in asbak

“Bij de controle lag er nog een brandende joint in de asbak van de wagen”, aldus de politiewoordvoerder nog. De vierde chauffeur van wie het rijbewijs werd afgenomen, was een chauffeur die zowel positief testte op cannabis als cocaïne én alcohol. De chauffeur bleek 1,4 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Normaal gezien zou de politie ook nog het rijbewijs van twee andere chauffeurs hebben ingetrokken voor vijftien dagen. Ze reden beiden onder invloed van drugs. Alleen kon de politie deze rijbewijzen niet intrekken. Van de ene lag het rijbewijs nog op de rechtbank van Leuven, na een eerdere intrekking van zijn rijbewijs door de politierechter. “De man had nog steeds zijn herstelexamens niet afgelegd”, verduidelijkt Van de Sande.“Het voertuig werd voor twaalf uur in beslag genomen.” De tweede chauffeur had volgens de politiezone helemaal geen rijbewijs.

Nummerplaat gewist

Hij reed bovendien met een voertuig dat niet van hem was en waarvan de nummerplaat was gewist. “Bij het controleren van de chauffeur werden er ook nog één joint, twee XTC-pillen en een blokje hasj gevonden”, besluit Van de Sande. “Zowel het voertuig als de drugs werd in beslag genomen.”

Tot slot moesten nog nog elf chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor zes uur, achttien anderen deden dat voor drie uur. Eén van hen was eveneens hardleers. Vorige mand blies hij ook al positief bij een alcoholcontrole. De WODCA-acties kaderden in het verkeersactieplan van de politiezone Mechelen-Willebroek.