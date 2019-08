Hanswijkbasiliek decor voor gospelconcert Els Dalemans

12 augustus 2019

16u32 4 Mechelen De Basiliek van O.-L.-Vrouw van Hanswijk in Mechelen is op donderdag 15 augustus het decor voor een gospelconcert. De ‘White’n’Black Gospel Singers’ brengen er een mix van spirituals, gospels en traditionals.

“Naar goede gewoonte organiseren we ook nu weer een sfeervol bezinningsconcert naar aanleiding van de hoogdag van O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming. Dit jaar belooft het echter niet alleen sfeervol maar ook swingend te worden”, zegt voorzitter van de Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Hanswijk Fernand Verreth.

“De ‘White’n’Black Gospel Singers’ is een vocaal ensemble van witte mensen met een zwarte gospelziel. Zij worden begeleid door toetsenvirtuoos Pietro Ramman, Ann Callens-Janssens heeft de algemene leiding over de groep. Het gospelkoor brengt een hele reeks nummers, waaronder ‘He never failed me yet’, ‘My God is a good God’, ‘He is always close to you’, ‘Worthy to be praised’, ‘Deep River’, ‘Glory to God’, ‘Amazing grace’ en nog veel meer.

Het gospelconcert vindt plaats op donderdag 15 augustus 2019 om 15 uur in de Hanswijkbasiliek in de Hanswijkstraat in Mechelen, de toegang is gratis. Na afloop van het concert worden alle aanwezigen uitgenodigd in de tuin van de pastorie om even na te praten.