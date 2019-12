Handtas uit auto gestolen TVDZM

09 december 2019

09u35 0

Een dief is er in de Hanswijkdries vandoor gegaan met een handtas. Deze werd gestolen uit een personenwagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de openbare weg. Volgens de politie was het voertuig niet slotvast afgesloten. Naast een gsm bestaat de buit verder ook nog uit een bankkaart, een geldsom en enkele identiteitsdocumenten.