Handtas gestolen TVDZM

11 juli 2019

09u30 0

In de Désiré Boucherystraat heeft een dief een handtas uit een handelszaak gestolen. De dief geraakte binnen in de bergruimte via een niet-slotvaste deur. Eens binnen werd de handtas gestolen. Naast een geldsom bestaat de buit ook nog uit een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.