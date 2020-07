Handtas gestolen in restaurant Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

13u15 0

Dieven zijn er in de Guldenstraat vandoor gegaan met een handtas. Deze werd gestolen van een klant die aanwezig was in een eetgelegenheid. “De handtas werd even achtergelaten op gegrond naast de stoel van het slachtoffer”, luidt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. De dief maakte naast de handtas ook nog enkele documenten, een geldsom en enkele sleutels buit.