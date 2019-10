Handelaars vragen referendum over autoluwe winkelstraten Wannes Vansina

18 oktober 2019

15u09 2 Mechelen Opticien Tom De Roos is een petitie gestart tegen de beslissing van het stadsbestuur om de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat autoluw te maken. “Het resulteert in minder passage en meer leegstaand en dit is geen goede zaak voor ons mooie Mechelen”, vreest de initiatiefnemer. De ondertekenaars willen een volksraadpleging. Volgens schepen van Economie Greet Geypen (Vld-Groen-M+) valt er niet aan te tornen. “Het coalitieakkoord is het coalitiekakkoord.”

Voor alle duidelijkheid: niet alle handelaars zijn tegen het autoluw maken van de twee straten. Verschillende zijn zelfs uitgesproken voorstander. Vaak hangt het af van het product dat ze verkopen. Maar een aantal winkeliers, waaronder opvallend veel traditiezaken, voelt zich dus regelrecht bedreigd door de plannen van de stad om tussen 11 en 18 uur alle autoverkeer te bannen van de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

“De stad zegt wel dat het autoluw maken positief zal zijn, maar wat als het tegenovergestelde waar is? Mijn vrouw en ik zijn twee kleine zelfstandigen. We zijn bang. Ze nemen risico’s met ons geld”, zegt Tom De Roos die zijn optiekzaak op de IJzerenleen tien jaar uitbaat. Zijn vrouw draagt vandaag vrijdag petitielijsten rond. Ze spreekt van een asociaal beleid. “Jonge mensen van Mechelen kunnen overal met de fiets naartoe, maar voor ons is ook het oudere cliënteel van levensbelang.”

8.600 handtekingen

De opticiens benadrukken dat hun petitie niet gericht is tegen het stadsbestuur, maar positief bedoeld is. “Maar we willen wel dat wij en alle andere Mechelaars gehoord worden. We voelen ons niet echt begrepen. Om een volksraadpleging af te dwingen, hebben we zo’n 8.600 handtekeningen nodig.”

De online petitie werd meteen gedeeld door kaashandel Schockaert. “Omdat we maximale inspraak belangrijk vinden en graag willen weten wat de klanten, de bewoners en de handelaars vinden van een autoluwe binnenstad”, zegt Sophie Schockaert. Ze stelt zich vragen bij de belevering en stelt vast dat veel klanten de autoluwe IJzerenleen niet zien zitten. “En dus moeten we ons wel zorgen maken. Het stadsbestuur heeft haar best gedaan, Mechelen is momenteel super, maar ik vrees dat een uitbreiding van de autoluwe zone een brug te ver is.”

“Monddood”

Een eerste infovergadering dinsdagochtend lijkt de vrees alleen maar te hebben gevoed. “Ik dacht dat we inspraak zouden krijgen, maar dat bleek niet het geval”, zegt Heidi Verreth van het bijna honderd jaar oude Van Rooy in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Ze wilde zelf ook een petitie starten, maar werd in snelheid gepakt. “Een autoluwe straat is voor ons een ramp. Op drukke momenten worden hier tot 20 naaimachines binnengebracht voor herstel, toestellen die rond 10 kg wegen, maar soms ook 25. De stad draait ons de nek om.”

Volgens Verreth werden de handelaars enkele jaren geleden monddood gemaakt door het afschaffen van de handelscomités, iets waar ook Staf Verlinden van Verlinden Slaapcomfort haar in bijtreedt. Hij vindt het autoluw maken van de Onze-Lieve-Vrouwestraat dwaas. “De stad heeft van onze straat een derderangsstraat gemaakt door alle toegangen af te sluiten. Het water staat aan de lippen. Ik heb dit jaar twee mensen moeten ontslaan. Was het vertrek van Mediamarkt geen signaal genoeg? Stop toch om van de stad een pretpark te willen maken.”

Jo Tytgat van Mega Mobile vindt de autoluwe Bruul en de knip op de IJzerenleen een goede zaak voor de gezelligheid van de winkelstraten, maar stelt tegelijkertijd ook vast dat er veel leegstand is in de autovrije binnenstad. “Probeer eerst jullie huidige autovrije winkelgebied te redden van de leegstand”, luidt zijn oproep. Hij vreest voor zijn zaak. “We zien steeds vaker dat klanten hun computer, laptop, tv, printer komen kiezen en bestellen met de fiets. Het percentage klanten dat echter ook hun nieuw aangekochte pc, laserprinter of 50” tv komt ophalen met hun fiets, is echter verwaarloosbaar.”

Overleg

Volgens schepen van Economie Greet Geypen staat de uitbreiding van de autoluwe zone niet ter discussie. “Het stond in ons verkiezingsprogramma en staat in ons bestuursakkoord. We zijn daar altijd open over geweest.” Ze zegt ervan overtuigd te zijn dat het autoluw maken een goede zaak zal zijn voor het handelscentrum. “We hebben dat bewust klein gehouden. We willen erin investeren en het zo aangenaam als mogelijk maken.”

“Dinsdag was een eerste infovergadering. Ik denk dat de helft van de aanwezige handelaars voor was, de andere helft bezorgd. Er werd een werkgroep opgericht om het verder te begeleiden en te bekijken hoe we praktische problemen zoals leveringen kunnen oplossen. Jammer dat men dit overleg geen gans geeft. Een petitie helpt ons niet echt vooruit.” De schepen hoopt eind dit jaar het kader klaar te hebben, maar een timing voor invoering is er bewust nog niet.