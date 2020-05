Handelaars trakteren klanten op 24.000 blikjes Maneblusser Wannes Vansina

09 mei 2020

12u29 0 Mechelen Handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken deelt dit weekend pakketten uit om winkeliers te steunen bij de heropening vanaf maandag. Daarin onder meer verschillende stickers en desinfecterende gel. Daarnaast worden blikjes Maneblusser bedeeld voor de klanten.

In het pakket een heleboel stickers: grote raamstickers en kleinere met daarop een boodschap om klanten te bedanken om in Mechelen te komen winkelen. Verder in het pakket voetstickers om klanten de social distance van 1,5 meter te laten naleven. “We willen dat de start zo vlot en veilig mogelijk verloopt”, zegt Geert Milis, voorzitter van Mechelen MeeMaken.

Blikjes

Brouwerij Het Anker verdeelt dan weer 24.000 blikjes Maneblusser onder de handelaars en collectedoosjes voor op de toog. “De blikjes worden geschonken om hen te bedanken om terug te komen naar de stad. De collectedoosjes verwijzen naar het drinkgeld in de horeca. Mensen kunnen daar – indien gewenst – hun wisselgeld in deponeren. Met dat geld gaan wij dan een online promotiecampagne voeren bij de heropening van de horecazaken”, legt Christiaan Michiels, voorzitter van Horeca Mechelen, uit.

Hamsteren

Intussen zitten meer dan honderd lokale zaken op www.hamstereninmechelen.be De website die informatie geeft over hoe je online aankopen kan blijven doen of cadeaubonnen kan aanschaffen, heeft in een mum van tijd al 26.378 bezoekers aangetrokken, waarvan 18.295 unieke bezoekers.