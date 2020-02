Haltehavens maken plaats voor busperrons: meer reizigerscomfort en parkeerplaatsen Wannes Vansina

18 februari 2020

17u34 0 Mechelen Het Vlaams Gewest gaat zes haltehavens van De Lijn op de vesten en de Leuvensesteenweg in Mechelen omvormen tot busperrons. Dat brengt meer comfort voor de reizigers en meer ruimte voor parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

“Een algemene dienstorder van De Lijn zegt dat bussen die halt houden langs gewestwegen en binnen de bebouwde kom of zone 50 dat doen op de rijbaan en niet in een haltehaven”, legt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke uit.

Zes haltes met nu nog een haltehaven worden aangepakt, waarvan vier op de Leuvensesteenweg: Aambeeldstraat, Sint-Albertusstraat, Lotelingstraat en Smisstraat-Dellingstraat (samengevoegd tot een nieuwe halte aan de Hanswijkdries).

De twee andere liggen op de ring, met name Zandpoortvest (ter hoogte van de Kruidtuin) en Nokerstraat. Die laatste locatie is nog wel onder voorbehoud. Het Vlaams Gewest moet nog bekijken of stoppen op de rijbaan daar geen te grote gevolgen heeft voor de verkeersdoorstroming.

Betere doorstroming

De wijzigingen zorgen voor een betere doorstroming van de bussen en – dankzij het verhoogd platform – meer comfort voor de reiziger. Ook conflicten tussen reizigers en fietsers behoren tot het verleden.

Maar ook niet-busgebruikers varen er wel bij. “Er komt ruimte vrij voor parkeerplaatsen, groenvakken of fietsenstallingen. Zeker ter hoogte van de Arsenaalwijk zijn extra parkeerplaatsen meer dan welkom”, leerde de schepen tijdens het ‘Delende buurten’-project.

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. Het is in elk geval niet meer voor de zomer.