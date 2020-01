Half februari start heraanleg Gandhiwijk: bewoners mogen zelf straatnamen kiezen Wannes Vansina

23 januari 2020

09u26 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft woensdagavond tijdens een bewonersvergadering de plannen toegelicht voor de tweede renovatiefase van de Mahatma Gandhiwijk. De werkzaamheden starten half februari. Opvallend is dat de bewoners mee de straatnamen mogen bepalen.

Vanaf half februari zal een aannemer nutsleidingen verplaatsen, nieuwe riolering aanleggen en de wegen en het groen vernieuwen. “Het ontwerp zet volop in op groen met grote gemeenschappelijke tuinen, 500 nieuwe bomen en privétuinen. Een centraal buurtpark wordt het kloppend hart van de wijk”, legt schepen van openbare werken Patrick Princen uit.

“We blazen letterlijk en figuurlijk zuurstof in de Gandhiwijk, die ook een pak verkeersluwer wordt. Heel wat nieuwe wegen zijn uitsluitend voorbehouden voor trage weggebruikers.” Het ontwerp komt van het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING. In totaal zal de wijk 19 straten voor gemotoriseerd verkeer en 29 fiets- en wandelpaden tellen, waarop sommige gezinnen hun officieel adres krijgen.

In de eerste fase (tot einde maart) wordt een ventweg aangelegd tussen de Jubellaan en de Ivo Cornelisstraat. Vervolgens wordt het Gandhipad aangelegd tussen de Jubellaan en de Mahatma Gandhistraat 84-122 en de aangrenzende groenzones. In een derde fase (tot eind oktober) wordt de Jozef Verbertstraat volledig nieuw aangelegd.

Straatnamen

Al die straten en paden krijgen een nieuwe naam. “Om geen verwarring te creëren tussen oude en nieuwe straatnamen, worden op het einde van het project alle straatnamen in één keer gekozen. We gaan dat samen met de bewoners doen via een participatietraject”, aldus Princen, ook bevoegd voor participatie.

De manier waarop staat nog niet vast. “Er zijn verschillende ideeën, maar we moeten nog beslissen over de precieze aanpak. We dachten het traject te starten met Global Fiesta en daar namen te verzamelen. De straatnamen moeten passen binnen een ruim thema maar ook dat dienen we nog te bepalen. Uiteindelijk zullen de bewoners kunnen kiezen uit verschillende voorstellen.”

Blokken

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is hoofdopdrachtgever en samen met Stad Mechelen verantwoordelijk voor de wegenwerken en de aanleg van het openbaar domein. Intussen gaat sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt verder met de renovatie van haar patrimonium, een gigantische operatie die eind 2012 van start ging.

Ondertussen werden er al heel wat oude gebouwen gesloopt en 86 appartementen ingehuurd, waaronder het complex voor 65-plussers. Op dit moment is de nieuwe verhuisbeweging bovendien volop lopende.

“We leverden eind januari al 84 woongelegenheden op. In april 2020 zijn er nog eens 42 appartementen klaar. Tegen de zomer van 2020 gaan de overige oude blokken tegen de vlakte en starten we met de bouw van de laatste 169 woongelegenheden in de straat”, aldus Woonpuntvoorzitter Arthur Orlians. Tegen 2023 moeten alle werkzaamheden achter de rug zijn.