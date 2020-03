Hacker moet schadevergoeding betalen aan SN Brussels Airlines Tim Van Der Zeypen

30 maart 2020

14u15 0 Mechelen Kevin D. (25) uit Mechelen die terechtstaat voor het hacken van een online ticketingsysteem van vliegtuigmaatschappij SN Brussels Airlines, is veroordeeld tot een probatie-opschorting gekoppeld aan voorwaarden en moet dus niet naar de cel. Hij moet wel een schadevergoeding van 12.000 euro betalen.

De Mechelaar hackte het betalingssysteem in 2016. Hij sloeg er toen in om verschillende vliegtuigtickets aan te schaffen zonder hiervoor effectief te betalen. Met die tickets vloog hij, samen met twee vrienden, vervolgens in business class naar New York.

De feiten kwamen aan het licht kort nadat hij betrapt werd tijdens het plegen van gelijkaardige feiten. Toen viseerde hij luchtvaartmaatschappij Lufthansa, Thalys, Mobistar en Proximus. Een jaar na de hacking werd hij voor een deel van de feiten veroordeeld in Mechelen, voor het andere deel in Brussel.

Voorwaarden

Hij kreeg toen al twee keer de opschorting van straf. Telkens werd de strafmaat gekoppeld aan voorwaarden. Ook maandag kreeg de twintiger nog een nieuwe kans. Zo werd hij opnieuw veroordeeld tot een probatie-opschorting gekoppeld aan voorwaarden. De feiten werden niet betwist.

Sinds D. voorwaarden kreeg opgelegd, volgt hij deze strikt op. De verdediging vroeg en kreeg dus de gunst van de opschorting gekoppeld aan nieuwe voorwaarden. Aan vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines werd een schadevergoeding toegekend van in totaal 12.000 euro.