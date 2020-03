Hacker misleidt Brussels Airlines en vliegt gratis naar New York ADN

02 maart 2020

13u25

Bron: Belga 0 Mechelen Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is maandag een 25-jarige man verschenen op beschuldiging van informaticasabotage. De man slaagde erin een online ticketingsysteem van Brussels Airlines te hacken en gratis met twee vrienden in business class naar New York te vliegen. Brussels Airlines stelt zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van zowat 20.000 euro.

De man was niet aan zijn proefstuk toe en hackte eerder al systemen van Lufthansa, Thalys, Mobistar en Proximus. Daarvoor kreeg hij in het najaar van 2017 een probatieopschorting van de rechtbank in Mechelen en ook van de rechtbank in Brussel. De feiten tegenover Brussels Airlines dateren uit dezelfde periode, het najaar van 2016.

Talent

"De man kocht via een speciale app die alleen voor medewerkers was bedoeld enkele tickets, annuleerde die waardoor hij zijn geld terugkreeg, maar manipuleerde dan de url van het ticket waardoor hij het toch kon gebruiken", zei procureur Karel Berteloot.



"Daarnaast slaagde hij erin om drie tickets in business class te regelen voor een vlucht naar New York, goed voor bijna 6.000 euro per ticket. De man zou zijn talenten beter op een legale manier inzetten. Ik vraag een opslorping bij de eerdere veroordelingen met probatievoorwaarden, waardoor we een stok achter de deur hebben."

Interesse

De verdediging kon zich hierin vinden. "Sinds de vorige rechtszaken zijn er geen nieuwe feiten meer gebeurd, ze dateren van vroeger", zei meester Sven Mertens. "De probatievoorwaarden zijn steeds goed nageleefd, de man heeft intussen interimwerk met kans op een vast contract. Hij pleegde de feiten uit interesse voor computers en informatica en om zich de vriendschap van enkele mensen te kunnen kopen."

Brussels Airlines stelt zich burgerlijke partij voor 20.000 euro. "Wij vragen de kostprijs van de drie tickets naar New York terug, enkele luchthaventaksen van geannuleerde tickets die wij wel moesten betalen en 1.000 euro aan extra kosten om de systemen te beveiligen", pleitte meester Michel Verhaegen. "Ik vraag u deze laatste vordering af te wijzen", klonk het bij meester Mertens. "Er was helemaal geen extra denkwerk nodig om de site te beveiligen, mijn cliënt heeft Brussels Airlines exact gezegd waar hun zwaktes zaten, dus ze zouden hem daar net dankbaar moeten voor zijn.”

Vonnis op 30 maart.

