H30 lanceert open call voor creatief talent Wannes Vansina

17 juni 2020

17u33 0

H30 en Mechelen Talentenfabriek roepen Mechelaars die gepassioneerd bezig zijn met muziek, theater, dans, beeldende kunst, grafisch ontwerp, design, mode, fotografie, video of andere creatieve zaken om een project in te dienen en zo kans te maken op begeleiding. “Via trajectondersteuning voorzien we de nodige omkadering om iets uit te proberen, met vallen en opstaan. Op deze manier willen we hen laten uitgroeien tot professioneel kunstenaar of initiatiefnemer van artistieke en sociaal-culturele projecten”, zegt Björn Siffer, schepen van Cultuur. Belangrijk is dat je ouder dan 17 bent en nog geen andere financiële ondersteuning hebt gevonden. De open call loopt tot en met september. Meer informatie via www.H30.be/ondersteuning. Dit seizoen kregen een 15-tal projecten trajectondersteuning.