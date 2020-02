Gymnopolis enkel nog bereikbaar via N15: camera moet sluipverkeer tegenhouden Wannes Vansina

27 februari 2020

15u35 2

Gemotoriseerde gebruikers van Gymnopolis in Mechelen mogen niet meer aanrijden via de Lakenmakersstraat. De stad liet een ANPR-camera plaatsen in de Mechelsbroekstraat, die vanaf 1 maart in werking treedt. Gebruikers moeten dus via de N15 en de nieuwe brandweerkazerne. Vroeger was dat ook al zo en stonden er paaltjes, maar omdat de brandweer en de uitvoeringsdiensten intussen door moeten kunnen, werd geopteerd voor een camera. “De eerste weken gaan we overtreders een waarschuwingsbericht sturen, niet meteen een boete”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. De maatregel moet sluipverkeer tegengaan.