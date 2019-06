GSM van tiener gestolen TVDZM

14 juni 2019

Op de Liersesteenweg is een dief ervandoor gegaan met de gsm van een veertienjarige. De tiener was op het moment van de diefstal aan het winkelen. De dader is spoorloos. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.