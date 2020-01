Gsm ontploft in broekzak van vader aan kassa zwembad: man gewond naar Neder-Over-Heembeek gebracht Wannes Vansina

26 januari 2020

17u16 6 Mechelen Een bezoeker van het stedelijk zwembad Geerdegemvaart in Mechelen heeft zaterdag ernstige verwondingen opgelopen bij de ontploffing van zijn gsm.

Volgens Sportschepen Abdrahman Labsir was de man naar het zwembad afgezakt om zijn twee kinderen naar de zwemles te brengen. “Toen hij aan de kassa stond, ontplofte plots zijn oudere gsm, die in zijn broekzak zat. Het toestel vatte vuur.”

De man liep ernstige brandwonden op aan hand en been. “Medewerkers hebben met natte handdoeken verkoeling proberen bieden in afwachting van de ziekenwagen.” Die bracht hem eerst naar AZ-Sint-Maarten, vervolgens naar het gespecialiseerde brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

De kinderen bleven ongedeerd en werden opgehaald door de moeder.