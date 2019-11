Gsm-dief krijgt jaar cel met uitstel Wannes Vansina

06 november 2019

De correctionele rechtbank heeft een 28-jarige Roemeen veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel voor het gedeelte dat de voorlopige hechtenis overschrijdt en een geldboete. Dat voor de diefstal van een gsm in een winkel in de IJzerenleen. De rechter gaf hem een waarschuwing mee. “Zorg ervoor dat je zo’n feiten niet meer pleegt of het is effectief.” De man verklaarde eerder dat hij de diefstal pleegde nadat in Brussel zijn auto met al zijn persoonlijke spullen werd gestolen. “Hij stal de gsm om naar huis te kunnen bellen”, aldus diens raadsman.