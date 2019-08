Grotere vuilnisbakken moeten zwerfvuil tegengaan Wannes Vansina

22 augustus 2019

18u02 0 Mechelen De stad Mechelen heeft donderdag zestien nieuwe, veel grotere vuilnisbakken in gebruik genomen. Een aantal daarvan bevindt zich deels onder de grond. Ze moeten het zwerfvuil tegengaan.

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen legt uit: “Het gaat om de vervanging van zestien vuilnisbakken van 60 liter door exemplaren van 120 en 200 liter. Het ruimere volume moet zwerfvuil op de grond, als gevolg van een te volle vuilnisbak, vermijden. Ook hoeven de vuilniscontainers op die manier minder vaak geledigd te worden en kan er dus bespaard worden op het aantal vrachtritten.”

De afvalopslag van het 200 liter-model bevindt zich deels ondergronds. Het ontwerp van de vuilnisbakmodel maakt het voor sluikstorters ook onmogelijk om afvalzakjes óp de vuilnisbak te zetten of eraan vast te knopen. De 120 liter-variant heeft ook een bredere opening, zodat er bijvoorbeeld makkelijker pizzadozen in kunnen. Verder zijn de nieuwe vuilnisbakken voorzien van een gescheiden opvang voor sigarettenpeuken.

De zes 200 liter-vuilnisbakken komen op de Haverwerf, Veemarkt (hoek met Keizerstraat), Bruul (hoek met Botermarkt), aan het Sint-Katelijnekerkhof, in de Befferstraat en op het nieuwe dorpsplein van Hombeek. Van de tien 120-liter vuilbakken staan er nu drie op de Grote Markt, twee op het plein aan Thomas More en één op het Colomaplein, de Haverwerf, de Zoutwerf, de Steenweg (naast de bushalte) en op het dorpsplein van Leest. “Het zijn allemaal locaties met veel passage, bijvoorbeeld in de buurt van winkels of scholen, en waar dus een grotere afvalopvangcapaciteit nodig was.”

In totaal gaat het om een investering van 18.880 euro. De schepen wijst erop dat de grotere vuilnisbakken geenszins een uitnodiging zijn om meer afval in openbare vuilbakken te dumpen. Hij wil net dat we met z’n allen mínder afval produceren door verpakkingsvrije producten te kopen. “En als je toch nog afval hebt onderweg, neem het dan gewoon mee naar huis. Daar kan het gesorteerd en achteraf gerecycleerd worden.”