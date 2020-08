Grote nutswerken ter hoogte van Tangent maken Leuvensesteenweg enkelrichting Wannes Vansina

11 augustus 2020

10u47 2 Mechelen Wie Mechelen via de Leuvensesteenweg wil binnenrijden, zal de laatste twee weken van augustus moeten omrijden via Schiplaken en Hofstade. Ter hoogte van de Tangent vinden dan ingrijpende werkzaamheden aan de nutsleidingen plaats, waardoor daar enkel nog verkeer staduitwaarts mogelijk is. De Lijn past haar dienstregeling aan. Fietsers en voetgangers kunnen wél nog door.

Het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de toekomstige Tangent is al maanden een grote werf. De draagstructuur van de Fietspuzzel is al duidelijk zichtbaar en ook de keermuren krijgen langs beide zijden vorm.

Het verkeer kan nu nog over versmalde rijstroken, maar dat blijft niet zo. Tussen de spoorwegbruggen en de Wagonstraat wordt het niveau van het wegdek verlaagd, waardoor nu rioleringswerken en grondige aanpassingen aan de nutsleidingen noodzakelijk zijn.

“Daardoor wordt het onmogelijk er gemotoriseerd verkeer in twee richtingen toe te laten. Van 17 tot 31 augustus zal er dan ook alleen verkeer mogelijk zijn vanuit Mechelen in de richting van Leuven. Het Team Minder Hinder van het stationsproject Mechelen in Beweging opteert voor deze richting om de Mechelse hulpdiensten toe te laten hun interventies zo snel mogelijk uit te voeren”, meldt Mechelen in Beweging.

E19

Verkeer dat vanuit de richting Leuven naar Mechelen wil, zal vanaf het kruispunt Trianon omgeleid worden in de richting van Schiplaken en Hofstade, om zo langs de E19 Mechelen te bereiken. Een alternatieve route via Motstraat en Jubellaan is niet mogelijk, omdat de Colomabrug nog geruime tijd buiten gebruik is.

Fietsers en voetgangers krijgen wél een veilige doorgang. Daarnaast hebben ze sinds de eerste week van augustus een nieuwe verbinding Leuvensesteenweg – Wagonstraat – Dijlepad. Deze werd sneller dan gepland uitgevoerd.

Bussen

De Lijn past de dienstregeling voor de bussen 284 en 285 aan. De halteplaats in de Stationsstraat verschuift naar de achterkant van het station, naar de plek van de bussen voor Planckendael. Via de Bautersemstraat, Motstraat en Dellingstraat bereikt men de Leuvensesteenweg.

In de richting van Mechelen wordt een tijdelijke halte voorzien in de Motstraat, voor de richting Leuven in de Dellingstraat. De haltes op het Kardinaal Mercierplein en op de Leuvensesteenweg tussen Raghenoplein en Motstraat worden tijdelijk niet meer bediend. De lijn 3 tussen Mechelen en Muizen rijdt in deze periode niet. Meer info op www.delijn.be.