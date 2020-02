Grote Markt in rep en roer door hevige geurhinder na rioleringswerken: “Het leek op een sterke gasgeur” HULPDIENSTEN KONDIGEN OPERATIONELE COÖRDINATIE AF - BRANDWEER MOET METINGEN UITVOEREN Tim Van Der Zeypen

19 februari 2020

22u40 1 Mechelen Het stadscentrum van Mechelen stond woensdagavond in rep en roer. Nadat kort voor 18.30 uur de operationele coördinatie werd afgekondigd, verzamelden verschillende hulpdiensten op de Grote Markt voor overleg. De oorzaak was een hevige geur die afkomstig was van enkele rioleringswerken in de Zakstraat in het centrum van Mechelen. “Het leek op een hevige gasgeur”, klinkt het.

Verschillende buurtbewoners maar ook handelaars en horecapersoneel namen de hevige chemische geur al sinds dinsdag waar. “Wij hadden toen al de brandweer gebeld. Zij zijn meteen metingen komen uitvoeren omdat wij vreesden dat het om gas ging”, vertelt Daniel Sidorov, zaakvoerder van brasserie De Witte Vos op de Grote Markt.

De brandweer stelde gerust en Daniel mocht zijn brasserie openhouden. “Maar de geur bleef wel hangen”, gaat de zaakvoerder verder. “In de loop van woensdag moest de brandweer nog vier keer opnieuw komen om metingen uit te voeren.” Na de laatste meting werd beslist om de zaak preventief te sluiten.

“We hadden op dat moment al verschillende mensen die aan het eten waren en net hun voorgerecht hadden opgegeten. De klanten begrepen het maar erg leuk is dat niet”, gaat de zaakvoerder verder. “Bovendien hadden we ook nog enkele klanten die een tafel hadden gereserveerd. Ook hen hebben we moeten teleurstellen”.

Rioleringswerken

De hevige chemische geur bleek uiteindelijk afkomstig te zijn door werken aan de riolering in de Zakstraat. “Tijdens die werken gebruiken de arbeiders het product ‘styreen’. Dat wordt gebruikt om polyester wak te maken zodat er werken mee kunnen worden uitgevoerd”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit.

Dat specifieke product verspreidt een onaangename geur en bleef sinds gisteren in de riolering hangen. Een combinatie van de verschillende vlietjes, het rioleringsnetwerk en het feit dat Mechelen een historische binnenstad is. Dit zorgde ervoor dat de geur op bepaalde momenten erg waarneembaar was.

Braken

Hulpdiensten stellen gerust dat het product niet gevaarlijk of giftig is maar dat het bij een te hoge concentratie wel tot misselijkheid, hoofdpijn en braken kan leiden. Iets wat ook een zevental medewerkers van marketingbedrijf Insilencio uit Battel ondervonden.

Zij hadden een vergadering in de Vleeshalle en stelden al een hele dag een hevige geur vast. “We werden er misselijk van en en van onze collega’s heeft zelfs moeten braken”, zegt één van de werknemers Else. “Het is best schrikken om op het einde van je werkdag te horen dat je er een hele dag hebt ingezeten.”

“Geur eruit blazen”

Momenteel zijn de hulpdiensten nog steeds ter plaatse op de Grote Markt. Er werden de afgelopen uren verschillende metingen uitgevoerd en de resultaten werden in kaart gebracht. De rioleringen in de getroffen straten waar de meeste geur ook op dit moment nog waarneembaar is, zullen de komende uren worden verlucht.

“Dat gebeurt letterlijk met ventilatoren. Eerst zullen de riooldeksels worden opengelegd en vervolgens zal de geur er worden uitgeblazen”, verduidelijkt Van de Sande. “Schadelijk is het niet. Mogelijk zal er her en der nog wel wat geurhinder zijn.” Nadien zal de brandweer opnieuw metingen uitvoeren in de getroffen straten.

Geen evacuaties

Als de concentratie voldoende gezakt is, mogen mensen in hun woningen blijven en er overnachten. Winkels en horecazaken kunnen in het beste geval morgen (donderdag) gewoon terug openen. Evacuaties zijn er vanavond niet moeten gebeuren.

Enkele bewoners die de geur onaangenaam vonden, zochten andere oorden op. De stad Mechelen deed ook de deuren van de Keldemanszaal open. Enkele bewoners konden daar in alle rust hun avond verderzetten. Voor zover hebben de hulpdiensten ook nog geen weet van personen die door de geur onwel geworden zijn.