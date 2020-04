Grote klopjacht naar drie jongeren: Eén verdachte gearresteerd Tim Van Der Zeypen

28 april 2020

15u00 16

In de Mechelse wijk Galgenberg heeft de lokale politiezone Mechelen-Willebroek dinsdagnamiddag een grote zoekactie gehouden. Kort na de middag wilde de politie een verdacht voertuig controleren in de Luchtvaartstraat. Tijdens de controle sloegen drie personen op de vlucht. Er werd een grote zoekactie op poten gezet. Verschillende patrouilleploegen kwamen ter plaatse. “Zij werden ondersteund door de helikopter van de federale politie en enkele speurhonden", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De zoekactie werd omstreeks 13.45 uur afgebouwd. Er zou één verdachte zijn gearresteerd. In het voertuig werd er naar verluidt ook materiaal gevonden om een drugsplantage op poten te zetten. De bestelwagen werd in beslag genomen.

Later meer.