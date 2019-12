Grote kerstboom op Grote Markt gecompenseerd door 130 aanplantingen Wannes Vansina

09 december 2019

Nu Sinterklaas het land uit is, is Mechelen gestart met het aanbrengen van de échte kerstversiering. Zo verrees vandaag op de Grote Markt een grote Nordmann: 13 meter hoog uit de streek van Dinant. 120 lichtslingers met 12.000 LED-lampjes zullen de 15 jaar oude stam sieren. De boom werd, net als de kleinere boompjes elders, geleverd met eco-certificaat: per lopende meter gekapte bomen worden er 10 nieuwe stuks aangeplant. Voor de Nordmann zullen dus zo’n 130 nieuwe boompjes worden gezet. Naast de kerstboom werd ook de kerststal gebouwd.