Grootste fietszone van Vlaanderen officieel geopend: “Vanaf vandaag zijn fietsers baas in Mechelse binnenstad” Tim Van der Zeypen

26 oktober 2019

14u00 3 Mechelen Zo’n vijftig fietsers en enkele eenwielers hebben zaterdagochtend de fietszone in de Mechelse binnenstad officieel geopend. “Vanaf vandaag bepaalt de fietser de maat van het verkeer”, aldus Mechels schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD). De Mechelse fietszone omvat 179 straten en is samen bijna 30 kilometer lang. “De grootste in heel Vlaanderen”, aldus Vanmarcke

De komst van de fietszone werd de afgelopen dagen en weken uitvoerig aangekondigd. Uitvoeringsdiensten van de Stad hebben de afgelopen dagen dan weer hard gewerkt om alles tegen vandaag klaar te hebben. “Banners, wegmarkeringen en verkeersborden. De Mechelaar en bezoekers van onze stad kunnen er nog moeilijk naast kijken.Vanaf vandaag is onze binnenstad een grote fietszone”, vertelt schepen van openbare werken Patrick Princen (Groen). Verschillende fietsers openden vanochtend de fietszone met een feestelijke stoet. Aan de Sint-Katelijnekerk in de Sint-Katelijnestraat, werden ze begroet door een ontvangstcomité. De deelnemers kregen er naast een applaus ook nog een drankje aangeboden.

Sensibiliseren

De nieuwe fietsstraten brengen ook nieuwe verkeersregels met zich mee. Vanaf vandaag telt er in 179 straten van de Mechelse binnenstad een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. Chauffeurs mogen er met hun wagen de fietser niet inhalen. Doen ze dit wel riskeren ze een boete van 58 euro. De politiezone Mechelen-Willebroek was ook vandaag aanwezig en hield al meteen een oogje in het zeil.

“Voorlopig gaan we nog niet meteen verbaliseren. Wel sensibiliseren. Onze agenten krijgen allemaal een kaartje mee waarop de regels van een fietsstraat staan uitgelegd. De chauffeurs die fietsers inhalen, zullen worden aangesproken en krijgen in eerste instantie zo’n kaartje mee naar huis”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit.

Fietsstad

Met de fietszone realiseert de stad volgens burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) een belangrijke belofte uit hun verkiezingsprogramma. “Nergens in Vlaanderen is er vandaag zo’n grote en aaneengesloten fietszone als in onze binnenstad. En hier stopt het uiteraard niet”, luidt het bij de Mechelse burgemeester. “We gaan de komende jaren nog verder werk maken van ‘Mechelen fietsstad’. Mobiliteit is een absoluut speerpunt voor dit stadsbestuur en de fiets speelt daarin een belangrijke rol.”

Gefrustreerde chauffeurs

Voorlopig liggen de reacties op de nieuwe fietszone nog ver uit elkaar. Sommige zien de nieuw fietsstraten liever niet verschijnen. “Ik vrees dat sommige automobilisten gefrustreerd gaan geraken omdat ze lange tijd achter de fietsers moeten rijden”, vertelt een passant. Andere Mechelaars juichen de fietsstraten dan weer toe. “Ik woon net buiten het centrum maar werk in de binnenstad. Elke ochtend ga ik met de fiets naar het werk en breng ik de kinderen met de fiets naar school", besluit Sofie (42). “Het gaat veel aangenamer worden om te fietsen. En allicht ook nog veiliger.”