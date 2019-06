Grootschalige controleactie in horecazaak: “Cafébaas opgepakt voor drugshandel” TVDZM

24 juni 2019

15u50 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een razzia uitgevoerd in achttien handelszaken. Daarbij werden in totaal 99 personen gecontroleerd. Een cafébaas werd meegepakt naar het politiekantoor. Hij wordt verdacht van het verhandelen van drugs.

De actie werd uitgevoerd door agenten van de lokale politiezone maar werden wel bijgestaan door hun collega’s van de Federale Politie, een drugshond en medewerkers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Een uitbater van de achttien gecontroleerde handelszaken, werd tijdens de controleactie meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. Bij de razzia werden er een weegschaal, verpakkingsmateriaal en een verdacht gsm-toestel gevonden en in beslag genomen. “De man werd na zijn verhoor op het politiekantoor ter beschikking gesteld van het parket”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Drugs

Verder kreeg een uitbater ook nog een proces-verbaal om hij een lokaal ter beschikking stelde om druggebruik te vergemakkelijken, elf bezoekers werden dan weer betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Het ging om hasj en cannabis. Ook zij kregen een proces-verbaal mee naar huis. Van de 99 gecontroleerde personen, bleken 55 van hen bekend te zijn bij de politie. “Allen in het kader voor eerder gepleegde feiten”, klinkt het nog. “Er werden ook nog drie illegalen aangetroffen. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Tot slot werden twee bezoekers bestuurlijk aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden.”

Zwartwerk

De medewerkers van zowel de RVA als de RSZ konden uiteindelijk vier personen verbaliseren voor zwartwerk. Hun zaakvoerder kregen dan weer een extra pv omdat ze hen had tewerk gesteld. Drie andere horeca-uitbaters waren dan weer niet in orde met de wetgeving op het rookverbod. Zij werden eveneens geverbaliseerd. Net zoals een bezoeker. Hij overtrad eveneens het rookverbod en was aan het roken in het café. Tot slot betrapten zij ook nog een horecazaak dat niet in orde was met de nodige vergunningen. De acties van afgelopen weekend kaderden in het algemeen beleid toezicht en de controle op handelszaken in Mechelen én Willebroek. Op alle plekken waar de politie binnenviel, kwamen er van buurtbewoners de afgelopen maanden meldingen binnen van onder meer overlast, drugs en vechtpartijen.